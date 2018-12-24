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24 декабря 2018 года 15:55
Ожидается очень непростой квартал, сопряженный с повышенными рисками - "НФК-Сбережения"
Последняя торговая неделя в уходящем году является 6-тидневной, поскольку предусмотрена субботняя торговая сессия, напоминает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. Тем не менее, очевидно, что перед новогодними праздниками активность инвесторов существенно снизится. С точки зрения ликвидности отечественный рынок станет заметно тоньше. Поэтому торги предстоящей недели, по мнению эксперта, нельзя считать показательными. На таком рынке возможны сюрпризы. Понимая это, многие участники рынка предпочли действовать заблаговременно, что отразилось в динамике с начала декабря. "О том, что впереди ожидается очень непростой квартал, сопряженный с повышенными рисками, свидетельствует много факторов, в том числе итоги прошлой недели, - указывает Алексей Кузьмин. - Вновь наблюдался повышенный спрос на валюту, что говорит о продолжении бегства от рублевых рисков. Индекс РТС с начала года снизился на 6,69%, сохранение этой тенденции делает неинтересным наш рынок для внешних инвесторов. При этом обрели популярность защитные активы. В частности, отмечается рост котировок золотодобывающих компаний, таких, как Полюс Золото и Полиметалл. По-прежнему могут быть интересны и некоторые ненефтяные экспортеры, в частности, АЛРОСА. Однако, такие истории являются, скорее, исключением из общей тенденции, отмечаемой на российском рынке. Выступление президента 20 декабря позитива на рынки не принесло. Владимир Путин рассказал, что с 2015 по 2017 годы включительно отмечено снижение реальных располагаемых доходов населения, и лишь по предварительным итогам 2018 года рост располагаемых доходов может составить 0,5%. Такое состояние дел теперь называется "положительной тенденцией"". В 1-м квартале следующего года нас ожидает повышение НДС, разгон инфляции до 6-ти процентов, повышение тарифов ЖКХ и скупка валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также реализация отложенных покупок валюты. В обществе растет напряжение и ситуация начинает напоминать огромный нарыв, считает эксперт "НФК-Сбережения", и слова президента о необходимости прорыва в таком ракурсе начинают играть совсем другими красками.
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24 декабря 2018 года 18:22
"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что... читать дальше
.24 декабря 2018 года 16:48
"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента... читать дальше
.24 декабря 2018 года 15:10
Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"
"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому... читать дальше
.24 декабря 2018 года 13:51
"На прошлой неделе доллар обновил минимумы начала сентября в паре с иеной, нарушив целостность уровня 111. Котировки "нащупали дно" в районе 110,80, откуда не смогли полноценно восстановиться и возобновили снижение в понедельник. USD продолжает бороться за отметку 111, но текущая обстановка на... читать дальше
.24 декабря 2018 года 12:41
"Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после сообщений о том, что ОПЕК+ для поддержания баланса на рынке может дополнительно сократить добычу нефти или продлить срок действия сделки. Такое мнение в воскресенье на конференции в Кувейте высказал министр энергетики ОАЭ. По мнению чиновника,... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:24
"Цены на нефть приостановили падение на фоне сокращения "коротких" позиций крупными участниками рынка. Представители ОПЕК заявили, что при необходимости могут увечить объем сокращения в рамках нового соглашения, которое было заключено в декабре. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 53-55... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:06
"Немного о золоте: неразбериха на рынках стимулирует интерес к жёлтому металлу даже на фоне повышения ставки ФРС. Впрочем, более важным является то, что рынок не закладывает длительную серию повышения ставки в 2019 году. За месяц золото подорожало на 3,4%, а за год подешевело на 0,8%. Резервы SPDR... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:52
"Новую неделю нефть начала с попыток восстановления понесённых потерь. Министр энергетики ОАЭ Сухаил Ал-Мазруи заявил, если принятых мер OPEC+ будет недостаточно, то производители вновь встретятся, чтобы обсудить дополнительные меры по стабилизации рынка. Следующая встреча мониторингового комитета... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:45
Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник восстанавливается. читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:27
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На... читать дальше
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