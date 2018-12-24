Ожидается очень непростой квартал, сопряженный с повышенными рисками - "НФК-Сбережения"

Последняя торговая неделя в уходящем году является 6-тидневной, поскольку предусмотрена субботняя торговая сессия, напоминает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. Тем не менее, очевидно, что перед новогодними праздниками активность инвесторов существенно снизится. С точки зрения ликвидности отечественный рынок станет заметно тоньше. Поэтому торги предстоящей недели, по мнению эксперта, нельзя считать показательными. На таком рынке возможны сюрпризы. Понимая это, многие участники рынка предпочли действовать заблаговременно, что отразилось в динамике с начала декабря.

"О том, что впереди ожидается очень непростой квартал, сопряженный с повышенными рисками, свидетельствует много факторов, в том числе итоги прошлой недели, - указывает Алексей Кузьмин. - Вновь наблюдался повышенный спрос на валюту, что говорит о продолжении бегства от рублевых рисков. Индекс РТС с начала года снизился на 6,69%, сохранение этой тенденции делает неинтересным наш рынок для внешних инвесторов. При этом обрели популярность защитные активы. В частности, отмечается рост котировок золотодобывающих компаний, таких, как Полюс Золото и Полиметалл. По-прежнему могут быть интересны и некоторые ненефтяные экспортеры, в частности, АЛРОСА. Однако, такие истории являются, скорее, исключением из общей тенденции, отмечаемой на российском рынке. Выступление президента 20 декабря позитива на рынки не принесло. Владимир Путин рассказал, что с 2015 по 2017 годы включительно отмечено снижение реальных располагаемых доходов населения, и лишь по предварительным итогам 2018 года рост располагаемых доходов может составить 0,5%. Такое состояние дел теперь называется "положительной тенденцией"".

В 1-м квартале следующего года нас ожидает повышение НДС, разгон инфляции до 6-ти процентов, повышение тарифов ЖКХ и скупка валюты Банком России в рамках бюджетного правила, а также реализация отложенных покупок валюты. В обществе растет напряжение и ситуация начинает напоминать огромный нарыв, считает эксперт "НФК-Сбережения", и слова президента о необходимости прорыва в таком ракурсе начинают играть совсем другими красками.