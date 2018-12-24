Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"

"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока. Нельзя исключать ещё одной, финальной распродажи, в первом квартале следующего года, на которой, смело можно будет полностью забивать свои портфели акциями. ока все боялись повтора обвала 2000 и 2008 годов, он уже почти случился. Последние два обвала достигали падения за 6-8 месяцев на 50% от максимумов. Сейчас же, почти все в мире биржевые индексы уже рухнули за 3 месяца от максимальных отметок на 25-30%, т.е., для повтора осталось не так много. В первом полугодии, и возможно, именно в первом квартале, мы и увидим самые вкусные цены на рисковые активы, после чего может начаться новый виток роста на 1.5-2 года, а акции смогут восстановиться на 100-300%", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.