Влияние оттока капитала на курс рубля в следующем году станет более существенным - Банк "Санкт-Петербург"

"Согласно предварительным данным ЦБ РФ, в ноябре нерезиденты сократили вложения в ОФЗ еще на 21 млрд руб., таким

образом отток средств иностранных инвесторов из российского рублевого госдолга сохраняется уже четыре месяца подряд и составил 220 млрд руб. в августе-ноябре, а с начала года – 444 млрд руб. Это проявление сохраняющегося давления на рынки развивающихся стран из-за снижения аппетита инвесторов к риску, более того, влияние оказывает локальная история с санкциями США и ЕС против России. Влияние оттока капитала на курс рубля в следующем году станет более существенным на фоне возврата ЦБ РФ к покупкам валюты на рынке", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".