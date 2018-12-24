На фоне снижения активности иностранных инвесторов индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи 2320 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В начале торговой сессии понедельника европейские индексы акций обновляют минимумы текущего года. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, опасаясь дальнейшего повышения ставок. В свою очередь, стоимость нефти марки Brent стабилизировалась у отметки $54, несмотря на сообщение о росте буровой активности в США.

Что касается российского рынка, то индекс Московской биржи к середине дня потерял 1% и опустился до отметки 2325 пунктов. Одновременно, несмотря на подорожание курса рубля по отношению к доллару США на 55 копеек до 68,28 руб./долл., индекс РТС опустился на 0,5% до 1071,8 пункта. Во второй половине дня торговые обороты будут уменьшаться, так как активность со стороны иностранных инвесторов в преддверии рождественских праздников снизится. Таким образом, до конца дня мы ждем консолидацию индекса Мосбиржи вблизи отметки 2320 пунктов", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.