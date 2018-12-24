USD/JPY рискует продолжить падение - eToro

"На прошлой неделе доллар обновил минимумы начала сентября в паре с иеной, нарушив целостность уровня 111. Котировки "нащупали дно" в районе 110,80, откуда не смогли полноценно восстановиться и возобновили снижение в понедельник. USD продолжает бороться за отметку 111, но текущая обстановка на рынках не предполагает существенного ослабления спроса на иену, которая в полной мере "наслаждается" своим защитным статусом. Несмотря на то, что временная остановка работы правительства, которая произошла уже третий раз в этом году, была ожидаемой, оптимизма этот фактор явно не добавил, смазав картину предпраздничной атмосферы на рынках. К слову, в связи с празднованием католического Рождества на этой неделе движения на мировых площадках могут носить несколько искаженный характер и не в полной мере отображать настроения инвесторов. Но даже с учетом этого фактора прослеживается дальнейшее снижение привлекательности доллара. К политической нестабильности добавляется участившаяся критика Трампа в адрес политики Федрезерва, которую американский лидер считает слишком агрессивной и болезненной для фондовых рынков страны. В этих условиях игроки объяснимо делают выбор в пользу иены, которая определенно выигрывает у доллара в качестве защитного актива. И несмотря на перепроданность, USDJPY, которая завершает год на "минорной ноте", может развить импульс снижения в дальнейшем - по мере обострения отношений между президентом и Центробанком, который в конечном итоге может быть вынужден прибегнуть к более мягкой риторике, чем на заседании на прошлой неделе", - отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.