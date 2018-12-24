Во второй половине недели игроки могут предпочесть выйти из "длинных" позиций по рублю - "Нордеа Банк"

"В начале текущей недели российская валюта демонстрирует попытки восстановления благодаря стабилизации цен на нефтяном рынке и приближению завтрашнего пика налоговых платежей. Отметки в районе 77,5 в паре с EUR и 68 в паре с USD в настоящее время выглядят как предел возможного восстановления рубля под воздействием обозначенных факторов. Во второй половине недели настроения в отношении рубля могут измениться, игроки могут предпочесть выйти из "длинных" позиций по рублю в преддверии длинных выходных, в течение которых на глобальных площадках могут произойти значительные движения", - отмечают в "Нордеа Банке".