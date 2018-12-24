Brent будет в диапазоне $53-55/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после сообщений о том, что ОПЕК+ для поддержания баланса на рынке может дополнительно сократить добычу нефти или продлить срок действия сделки. Такое мнение в воскресенье на конференции в Кувейте высказал министр энергетики ОАЭ. По мнению чиновника, альянс рассмотрит возможность дополнительных шагов по балансировке рынка и при необходимости, в т.ч. в варианте экстренного заседания, может принять их. Аналогичное мнение в рамках данной конференции высказали министры Саудовской Аравии и Ирака. Ранее мы отмечали, что дальнейшее снижение цен на нефть делает их некомфортными для большинства производителей ОПЕК. На этом фоне повышается вероятность более активной коммуникации с рынком представителей ключевых производителей и проведения большего числа так называемых вербальных интервенций. Данные заявления могут позволить ценам лишь приостановить свое снижение, однако более весомым аргументом для смены настроений на рынке должны стать фактические данные по снижению производства в рамках сделки ОПЕК+, которые следует ожидать не ранее конца января. Пока же на рынке продолжат преобладать осторожные настроения, а основным фактором, оказывающим давление на котировки, останется риск переизбытка предложения. Brent краткосрочно будет в диапазоне $53-55/bbl", - полагают аналитики "Нордеа Банка".