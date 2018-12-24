Стоит отметить уровни 68 рублей за доллар и 78 за евро, вокруг которых, вероятно, и будут сохраняться колебания - FxPro

"На старте торгов в понедельник настроения несколько выровнялись. После частичной приостановки работы правительства США на выходных инвесторы осторожно выкупают импульсивно распроданные в конце прошлой недели активы. В то же время стоит учитывать, что в понедельник многие биржи (Японии, Европы и США) закрыты или закроются раньше обычного. Сокращение ликвидности способно вылиться в резкие движения на рынках в случае публикации неожиданных новостей. Однако отсутствие крупных игроков часто связано с затишьем вплоть до первых дней нового года. Среди важных уровней притяжения на российском валютном рынке стоит отметить уровни 68 за доллар и 78 за евро, вокруг которых, вероятно, на этой неделе будут сохраняться колебания. Важные круглые уровни в виде 70 за доллар и 80 за евро, куда явно тянуло рынок в конце прошлой недели, судя по всему, станут целью для "быков" уже в первые дни будущего года", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.