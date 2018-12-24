Если не будет особых новостей, ОФЗ могут завершить год близко к текущим уровням - РФПИ

"На фоне относительно нейтральной динамики доходностей US-Treasuries российские суверенные еврооблигации торговались в пятницу умеренно негативно. На рынке ОФЗ "длинные" выпуски прибавили в доходности 2-5 б.п., тогда как в "коротких" бумагах ситуация была несколько лучше. До конца года ожидаем сохранения пониженной ликвидности на рынке, что может способствовать чрезмерной реакции бумаг на те или иные новости или события. Если же особых новостей не будет, то год ОФЗ могут завершить близко к текущим уровням", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.