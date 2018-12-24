Ожидаемые на этой неделе налоговые выплаты способны оказать рублю ощутимую поддержку - РФПИ

"Ожидаемые на этой неделе налоговые выплаты (завтра и в пятницу) способны оказать рублю ощутимую поддержку особенно на фоне снижения активности со стороны иностранных инвесторов. Однако краткосрочные перспективы российской валюты будут во многом определяться ценами на нефть и глобальным фоном. Сегодня не исключаем попыток рубля подрасти до 68/USD на локальных продажах", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.