Хеджирующие позиции против рубля можно частично сократить, но полностью отказываться от них преждевременно - Локо Банк

"Ближайшие два дня должны пройти при явно сниженной активности торгов без зарождения новых трендов. Хеджирующие позиции против рубля, которые так удачно сработали в конце года, можно частично сократить, но вполне обоснованно приходится предполагать, что уже в начале следующего года они вновь будут актуальны и полностью отказываться от них, конечно, преждевременно", - обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.