.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Хеджирующие позиции против рубля можно частично сократить, но полностью отказываться от них преждевременно - Локо Банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 декабря 2018 года 11:10
Хеджирующие позиции против рубля можно частично сократить, но полностью отказываться от них преждевременно - Локо Банк
"Ближайшие два дня должны пройти при явно сниженной активности торгов без зарождения новых трендов. Хеджирующие позиции против рубля, которые так удачно сработали в конце года, можно частично сократить, но вполне обоснованно приходится предполагать, что уже в начале следующего года они вновь будут актуальны и полностью отказываться от них, конечно, преждевременно", - обращает внимание заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
.
24 декабря 2018 года 18:22
"Тренды рынками заданы вполне однозначно. Еще немного вниз - и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи, - предупреждает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени - облигаций), рубля. Ранее мы говорили, что... читать дальше
.24 декабря 2018 года 16:48
"Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в понедельник 24 декабря к 15:16 мск снижалась на 0,8% до 53,67 доллара за баррель. Рынок "черного золота" пытается стабилизироваться около уровня 54 доллара за баррель после ощутимого падения на прошлой неделе. Поддержка приходит от слов президента... читать дальше
.24 декабря 2018 года 15:10
Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому вероятность хорошего роста рисковых активов весьма высока - ИК "ФИНАМ"
"На мировых финансовых рынках началась последняя рабочая неделя. Не увидели мы никакого новогоднего ралли, даже наоборот, под занавес все фондовые рынки рухнули до минимальных отметок за 1.5-2 года. Зато есть позитив с прицелом на 1-2 года. Следующий год биржи будут начинать с низкой базы, поэтому... читать дальше
.24 декабря 2018 года 13:51
"На прошлой неделе доллар обновил минимумы начала сентября в паре с иеной, нарушив целостность уровня 111. Котировки "нащупали дно" в районе 110,80, откуда не смогли полноценно восстановиться и возобновили снижение в понедельник. USD продолжает бороться за отметку 111, но текущая обстановка на... читать дальше
.24 декабря 2018 года 12:41
"Нефтяные цены сдержанно восстанавливаются после сообщений о том, что ОПЕК+ для поддержания баланса на рынке может дополнительно сократить добычу нефти или продлить срок действия сделки. Такое мнение в воскресенье на конференции в Кувейте высказал министр энергетики ОАЭ. По мнению чиновника,... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:24
"Цены на нефть приостановили падение на фоне сокращения "коротких" позиций крупными участниками рынка. Представители ОПЕК заявили, что при необходимости могут увечить объем сокращения в рамках нового соглашения, которое было заключено в декабре. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 53-55... читать дальше
.24 декабря 2018 года 10:06
"Немного о золоте: неразбериха на рынках стимулирует интерес к жёлтому металлу даже на фоне повышения ставки ФРС. Впрочем, более важным является то, что рынок не закладывает длительную серию повышения ставки в 2019 году. За месяц золото подорожало на 3,4%, а за год подешевело на 0,8%. Резервы SPDR... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:52
"Новую неделю нефть начала с попыток восстановления понесённых потерь. Министр энергетики ОАЭ Сухаил Ал-Мазруи заявил, если принятых мер OPEC+ будет недостаточно, то производители вновь встретятся, чтобы обсудить дополнительные меры по стабилизации рынка. Следующая встреча мониторингового комитета... читать дальше
.24 декабря 2018 года 09:45
Американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник восстанавливается. читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:27
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.