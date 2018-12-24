Рынок ОФЗ перейдет к консолидации - Промсвязьбанк

"Кривая ОФЗ по итогам пятницу повысилась на 2-3 б.п. при росте доходностей 10-леток до 8,76% годовых, 5-леток – до 8,45% годовых – рыночная конъюнктура для рынка оставалась достаточно негативной: нефтяные котировки, национальная валюта и фондовые индексы оставались под давлением. По итогам недели рост кривой госбумаг на среднем и дальнем участках составил около 3-4 б.п. Короткие годовые ОФЗ прибавили в доходности 7 б.п. (7,82% годовых) отыгрывая итоги последнего заседания ЦБ. При этом бумаги на участке 2-3 лет наоборот продемонстрировали снижение доходностей на 7 б.п. (7,96% и 8,21% годовых соответственно) при ожиданиях возврата инфляции к концу 2019 года к целевым уровням ЦБ РФ, а также в преддверии сезонного всплеска ликвидности в конце года.

На этой недели ждем снижения активности торгов и ликвидности рынков, в результате чего рынок перейдет к консолидации. Вместе с тем сегодня с утра поступают позитивные сигналы из Азии, которые могут поддержать цен на нефть и рублевые активы в частности", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.