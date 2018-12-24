Котировки Brent будут находиться в диапазоне 53-55 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть приостановили падение на фоне сокращения "коротких" позиций крупными участниками рынка. Представители ОПЕК заявили, что при необходимости могут увечить объем сокращения в рамках нового соглашения, которое было заключено в декабре. Котировки Brent будут находиться в диапазоне 53-55 долл./барр." - полагает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.