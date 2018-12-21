Потенциал роста золота ограничен в случае разворота рынка акций США - ITI Capital

"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На текущий момент инвесторы не хотят вкладываться в рискованные активы (акции и сырьевые товары) из-за опасений по поводу глобальной экономики. Золото пробило ключевой уровень поддержки 1246 (уровень Фибоначчи 38,2%) и 200-дневную скользящую среднюю (1252). Следующий уровень противления составляет 1294 (уровень Фибоначчи 23,6%)", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.