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21 декабря 2018 года 18:03
Спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах - ITI Capital
"Нефть марки Brent пробила уровень поддержки с начала 2016 г. Текущий уровень сопротивления составляет $56,93 за баррель. Мы считаем, что нефть продолжит движение к этой отметке. Основная причина разворота на рынке нефти в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+, заключается в росте волатильности на глобальных рынках. Обеспокоенность инвесторов вызывали последние данные из Китая (слабый рост розничных продаж и промышленного производства в ноябре), а также из ЕС (PMI еврозоны в декабре резко снизился). Мы считаем, что текущий уровень более чем привлекателен для покупки. При текущем уровне WTI ($46/баррель) сланцевые производители работают в убыток. Ближайшая рецессия может возникнуть не раньше, чем через два года. Рост экономики Китая в 2019 году, скорее всего, замедлится, но спада, конечно, не будет. По-прежнему ожидается, что в новом году спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах. Исходя из баланса спроса и предложения, мы ожидаем активный рост цены на нефть с конца второго полугодия 2019 г." - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
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21 декабря 2018 года 18:27
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:34
"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США... читать дальше
.21 декабря 2018 года 14:40
Накануне цены на золото обновили максимум конца июня на отметке 1266. Однако металлу не удалось закрыться выше уровня 1260, и сегодня наблюдается плавная коррекция. При этом на недельном графике золото выглядит, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила... читать дальше
.21 декабря 2018 года 14:00
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:50
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
.20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
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