Будущий год готовит множество испытаний для рубля - БКС

"К завершению недели курс рубля вернулся к значениям уровня середины сентября вблизи 68,5. В настоящее время для рублевого актива сложилась преимущественно негативная конъюнктура. В ситуации глубокой коррекции на рынке нефти, с начала декабря провалившейся на 13%, российской валюте трудно удерживать позиции. Рубль снижается к USD, даже несмотря на резкое ослабление Индекса доллара DXY, который за минувшую неделю потерял более 1%. Едва ли не единственным поддерживающим фактором для рубля выступает подготовка к пику налогового периода декабря, хотя и этот традиционный позитив на этот раз ослаблен значительными объемами встречной конвертации в целях выплаты долгов в валюте. Существенный негативный сантимент в отношении рублевых активов продолжает формироваться перманентным присутствием санкционной риторики в новостном фоне по РФ. Истеблишмент США постоянно напоминает об уже готовых санкционных пакетах и продолжает угрожать формированием новых санкций. Таким образом, по нашим оценкам, рубль завершит последнюю торговую неделю года в диапазоне 66,2-68,7. С начала 2018 года рубль потерял порядка 15%. Начиная с середины весны, он оставался под давлением множества факторов. В целом в уходящем году почти все развивающиеся рынки оказались под огромным давлением. По нашему мнению, текущие риски в отношении развивающихся рынков главным образом формируются двумя факторами: ужесточением монетарной политики в развитых странах и торговым конфликтом между США и Китаем. Угроза перерастания торгового конфликта в торговую войну - это серьезный дестабилизирующий фактор для всей мировой экономики. Также важно отметить тенденции в монетарной политике мировых центробанков. Рынки понимают, что процесс "количественного ужесточения" продолжится - ФРС, продолжая сокращать свой баланс, изымет из системы в следующем году еще $600 млрд, что приведет к дальнейшему сужению объемов долларовой ликвидности. Мы считаем, что в 2019 году российский рубль столкнется с еще большим количеством вызовов. В марте-апреле, после окончания периода "санкционной отсрочки", внимание инвесторов будет приковано к риторике Конгресса США. Считаем, что санкционный риск является для инвесторов доминирующим, так как он не поддается анализу и прогнозированию - де-факто риторика западных властей является инструментом манипуляции курсом российской валюты. Не менее важным для рубля станет и динамика цен на нефть, которые, по нашим оценкам, могут вернуться к уровням 70$ по мере появления информации о реальном сокращении добычи странами ОПЕК+. Мы видим два основных возможных сценария развития событий для рубля в 2019 году. Наш базовый умеренно оптимистичный сценарий предполагает, что реализация санкционных рисков окажет умеренное негативное влияние на курс рубля, если российская валюта будет получать поддержку от восстановления нефтяных котировок в диапазон 65-75$, а также продолжения диалога между США и Китаем на пути к снятию взаимных торговых ограничений. При реализации данного сценария мы видим среднегодовой курс рубля на уровнях 65-67 и в диапазоне 65,8-68,2 к концу года. В рамках нашего пессимистичного сценария мы рассматриваем возможность реализации санкционных пакетов к РФ, а также значительное ужесточение санкционной риторики. Кроме того, в этом сценарии мы в 60-70%. оцениваем вероятность возвращения США и Китая к реализации новых тарифных ограничений. Также мы не исключаем вероятности продолжения снижения нефтяных ниже 50$. При таких условиях среднегодовой курс рубля в 2019 году может составить порядка 73-75, а в течение года возможны локальные ослабления курса до отметки 80 рублей за доллар", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.