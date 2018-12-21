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21 декабря 2018 года 16:52
На волне панических настроений рубль может продолжить падение - ИК "ФИНАМ"
Вчера российская валюта не устояла под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и, если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, рубль на волне панических настроений может продолжить падение. Сейчас на пути его дальнейшего снижения стоит уровень 69, при проходе которого национальная валюта может протестировать отметку 70 рублей за доллар", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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21 декабря 2018 года 18:27
"Золото растет вслед за евро на фоне падения доллара и доходностей КО США. Рост золота с 12 ноября составил 3,6%. Мы считаем, что дальнейший потенциал укрепления золота ограничен в связи с возможным разворотом американского индекса S&P 500, который находится вблизи ключевого уровня поддержки. На... читать дальше
.21 декабря 2018 года 18:03
"Нефть марки Brent пробила уровень поддержки с начала 2016 г. Текущий уровень сопротивления составляет $56,93 за баррель. Мы считаем, что нефть продолжит движение к этой отметке. Основная причина разворота на рынке нефти в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+,... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:34
"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США... читать дальше
.21 декабря 2018 года 14:40
Накануне цены на золото обновили максимум конца июня на отметке 1266. Однако металлу не удалось закрыться выше уровня 1260, и сегодня наблюдается плавная коррекция. При этом на недельном графике золото выглядит, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила... читать дальше
.21 декабря 2018 года 14:00
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:50
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
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