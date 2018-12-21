На волне панических настроений рубль может продолжить падение - ИК "ФИНАМ"

Вчера российская валюта не устояла под натиском падающих нефтяных котировок, пробив уровень 68 по отношению к американскому доллару, и, если в ближайшее время мы не увидим стабилизации на рынке энергоносителей, рубль на волне панических настроений может продолжить падение. Сейчас на пути его дальнейшего снижения стоит уровень 69, при проходе которого национальная валюта может протестировать отметку 70 рублей за доллар", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.