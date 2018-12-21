Поддержку рублю будет оказывать налоговый период, а вот негативной силой будут предстоящие длинные выходные - "Открытие Брокер"

"Рубль, как и прочие сырьевые валюты, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3665 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,93%, недельная выросла до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,28%. Безусловным фактором слабости рубля остаётся нефть, чьё падение начинает приобретать угрожающий характер. Ранее мы предполагали, что котировки Brent будут стремиться в зону $50-53 за баррель. Стремление к отметке $50 - это 61,8% возврата в диапазоне от $27,1 минимума в начале 2016 года и около $86,65 максимума в октябре 2018 года. Соответственно, данную точку можно рассматривать в качестве опорной для возможного разворота в нефти, а с ней и в курсе рубля. На предстоящей неделе поддержку отечественной валюте будет оказывать налоговый период, а вот негативной силой будут предстоящие длинные выходные", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.