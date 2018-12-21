Торги на рынке акций США, вероятно, начнутся снижением - ГК "Форекс Клуб"

"Торги пятницы на американском рынке акций, вероятно, начнутся снижением, продолжив динамику предыдущих дней, связанную с пессимизмом от решения ФРС США по ставке. Кроме того, давление на американские биржи окажут и падающие к своим локальным минимумам цены на нефть. Основные фондовые индексы США накануне потеряли до 2% на фоне ухудшения прогнозов ФРС США в отношении роста американской экономики. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается подписывать до 8 февраля временный бюджет страны. Азиатские биржи закрыли торги пятницы снижением индексов в пределах 1%, от более серьезного падения их удержали сообщения о возможных в скором времени переговорах между США и Китаем по торговым вопросам. Вероятно, соглашение, которое позволит странам выйти из торгового конфликта, будет выработано до 1 марта. Также негативную динамику демонстрируют и европейские индексы, которые теряют 0,3-0,6%. Мировые цены на нефть также продолжают снижаться на фоне опасений относительно возможного переизбытка предложения на рынке в следующем году. В ходе торгов пятницы нефть марки Brent вернулась к уровням сентября 2017 года, опустившись ниже отметки $53 за баррель. Фьючерсы на американские индексы теряют 0,4-0,5%", - комментирует ситуацию аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.