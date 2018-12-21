Золото штурмует вершины - eToro

Накануне цены на золото обновили максимум конца июня на отметке 1266. Однако металлу не удалось закрыться выше уровня 1260, и сегодня наблюдается плавная коррекция. При этом на недельном графике золото выглядит, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, довольно уверенно.

"Драгметалл выигрывает у доллара в качестве защитного актива, - подчеркивает эксперт eToro. - Это во многом связано с реакцией на недавнее заседание Федрезерва, которое не смогло оказать поддержку "американцу", поскольку повышение ставки было учтено в ценах, а упоминание понижательных рисков для экономики не понравилось быкам по USD. Привлекательность валюты также страдает из-за очередной угрозы приостановки работы правительства США. На этом фоне золото действительно выглядит интереснее для покупок. К слову, если в Белом доме не смогут договориться по бюджету, и работа правительства действительно будет парализована, это усилит страхи по поводу замедления американской экономики и, соответственно, нанесет еще один удар по доллару. Таким образом, USD может остаться в оборонительной позиции до конца этого года, а значит, у цен на золото будет шанс прорваться к новым минимумам в рамках восходящее коррекции, которая началась в середине августа и в последнее время приобрела более четкие очертания. С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе желтому металлу необходимо удержаться над уровнем 1250, чтобы избежать более агрессивной фиксации прибыли. В случае благополучного тестирования уровня 1266 следующей важной целью быков станет отметка 1273.50".