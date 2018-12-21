ИСПРАВЛЕНО: Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,25-69,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

(исправлен заголовок: 67,25-69,25 руб./долл., а не 65,55-67,55 руб./долл.)

"Доллар перешагнул 68-рублевую отметку на фоне очередного падения нефтяных цен: "черное золото" подешевело, реагируя на переизбыток сырья в условиях неопределенных перспектив глобальной экономики. Высока вероятность того, что ОПЕК+ в ближайшее время придется предпринимать дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке (как минимум, прибегнуть к тактике словесных интервенций). Не добавляют позитива рублю новости о якобы готовящихся провокациях в Азовском море и Крыму со стороны Киева, а также заявления президента РФ Владимира Путина об отсутствии диалога с американской стороной по ДРСМД и СНВ-III. Кроме того, на курсе уже отражается решение Центробанка с января возобновить покупки в рамках бюджетного правила. На стороне отечественной валюты находятся приближение пика выплат по налогу на добычу полезных ископаемых, а также неопределенная динамика доллара после заседания ФРС: регулятор повысил ставки, однако понизил прогноз на следующий год, допустив замедление темпов изменения денежно-кредитной политики.

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 67,25-69,25 руб./долл." - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.