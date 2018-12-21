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21 декабря 2018 года 14:00
Народный банк Китая смягчает политику - Julius Baer
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это новый инструмент финансирования коммерческих банков с льготной ставкой 3,15% годовых против стандартных для инструмента среднесрочного кредитования 3,3%. Новая мера создана для финансирования небольших частных компаний и должна помочь преодолеть ограничения в их кредитовании, которые сохраняются несмотря на увеличение объема ликвидности после прошлого сокращения нормы обязательных резервов. Это связано с тем, что банки стараются соблюдать требования по достаточности капитала. "По нашим оценкам, новый инструмент станет первым в череде мер поддержки экономики. Смягчение кредитно-денежной политики будет также включать дальнейшее снижение нормы обязательных резервов и процентных ставок в ближайшие месяцы. В плане бюджетной политики новые меры могут быть объявлены после завершения правительственной конференции по экономике, которая обычно задает направление всей экономической политики на ближайший год. По нашим прогнозам, основное внимание будет уделено стимулированию роста через дальнейшее снижение налогов для корпораций (включая экспортеров) и домохозяйств, увеличение инфраструктурных расходов и послабление сезонных ограничений производства в тяжелой промышленности страны. В плане реформ правительство КНР может еще больше открыть локальные рынки для иностранцев", - прогнозирует Сьюзан Йохо.
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