Локальную поддержку национальной валюте продолжит оказывать налоговый период - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль ослабел к доллару США, пробив вчера отметку в 68 руб./$. До этого курс рубля с середины ноября торговался в сравнительно узком диапазоне 66-68 руб./$., и остается на его верхней границе сегодня утром. Локальную поддержку национальной валюте продолжит оказывать налоговый период – во вторник уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (в сумме из-за снизившихся цен на нефть немногим более 1 трлн руб.). В случае стабильных внешних условий: если нефть не продолжит снижаться, что, на наш взгляд, маловероятно, и не начнется новая волна распродаж валют и активов EM, рубль укрепится до 67-67,5 руб./$ и будет оставаться сравнительно стабильным на фоне низкой торговой активности в предновогодние дни", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".