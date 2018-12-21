Сегодня не исключаем активизации продаж валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат - "Нордеа Банк"

"Рубль более не смог игнорировать негативную динамику нефтяных цен и с учетом преобладания распродаж рисковых активов отправился к трехмесячным минимумам в основных валютных парах. Валюты развивающихся рынков не демонстрируют единой динамики, чего нельзя было сказать о фондовых активах, закрывшихся в четверг на всех без исключения площадках на отрицательной территории. Усиление распродаж на рынках и очередной эпизод снижения аппетита к риску сформировался по итогам решения ФРС. Еще одним фактором для повышения давления на рубль могло стать приближение рождественских каникул и закрытие по этой причине рядом иностранных игроков длинной позиции в рубле. Сегодня не исключаем активизации продаж валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат. Ориентиром по паре USD/RUB могут выступить отметки 67.6- 68.6", - указывают аналитики "Нордеа Банка".