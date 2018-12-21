Криптовалюты подрастают на фоне снижения интереса к классическим активам - ГК "Форекс Клуб"

"Умеренный рост курсов основных криптовалют продолжается на фоне падения интереса инвесторов к классическим активам на мировых биржах. Снижение популярности классических активов происходит после решения ФРС США повысить ставку и на фоне ухудшения прогнозов регулятора относительно перспектив роста американской экономики. На фоне распродаж на мировых фондовых площадках инвесторы на время переключили свой интерес к рынку криптовалют. На 11.00 курс биткоина за сутки символически подрос на 0,08% - до 3946 долларов при капитализации $70,5 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 4,18% - до 112,5 доллара, его капитализация составила $11,8 млрд. Litecoin укрепился на 0,35% - до 31,1 доллара с капитализацией 1,8$ млрд. Курс XRP за сутки вырос на 2,78% - 0,36 доллара, а капитализация достигла $14,9 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $132 млрд. По мнению финансовых скаутов, крипторынок в принципе имеет шансы на "предновогоднее ралли", но в дальнейшем может вновь вернуться к негативной динамике: курс биткоина опустится до 3700 долларов, Ethereum может подешеветь до 110 долларов, XRP - до 0,34-0,35 доллара, Litecoin - до 30 долларов", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.