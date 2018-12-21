Вполне вероятно, что идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели - Росбанк

"Относительная мягкость исхода декабрьского заседания ФРС США не смогла поддержать котировки российского рубля вчера. Дальнейший провал цен на нефть - уже ниже $55 по баррелю Brent - утянул курс USD/RUB выше отметки 68.0 (на внутридневных максимумах - 68.71), - комментируют события на валютном рынке аналитики Росбанка. - Таким образом, с 7 декабря, когда ОПЕК+ объявила о выраженном сокращении объемов добычи по итогам очередного заседания, курс USD/RUB прибавил уже 2.8%. Одновременно с этим, единая европейская валюта пытается воспользоваться временной паузой в ключевых политических вопросах региона. На вчерашних торгах курс EUR/USD вплотную подбирался к уровню 1.15 (на внутридневных максимумах - 1.149), тем самым, вернувшись к отметкам начала ноября т.г. Вполне вероятно, что идея "слабости доллара" закрепится в умах инвесторов в ближайшие дни и даже недели. Этому способствуют как постепенное смягчение позиций ФРС США, так и напряженность политических реалий внутри страны (риск очередной, пусть и временной, приостановки деятельности Конгресса), которая, в том числе, способна перенестись на экономические показатели. Правда, больше шансов на то, что позиции доллара будут ослабевать относительно валют G10, нежели против валют развивающихся стран".