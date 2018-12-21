Не исключаем умеренный коррекционный рост цен на нефть до конца года - "Нордеа Банк"

"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с июля 2017г. Триггером для падения нефтяных цен выступили масштабные распродажи на мировых фондовых площадках по итогам заседания ФРС. Дополнительным негативом для рынка выступают усилившиеся опасения игроков по поводу переизбытка сырья на рынке. Примечательно, что текущий уровень цен Brent становится крайне некомфортным для практически всех стран-членов ОПЕК (за искл. Кувейта). На этом фоне повышается не только вероятность дополнительных вербальных интервенций, прежде всего от Саудовской Аравии, но и более ответственного подхода к исполнению соглашения ОПЕК+ в следующем году. Также стоит отметить, что текущее снижение цен на нефть становится болезненным и для американских сланцевиков, которые по опросам рассчитывали на цены в диапазоне $60-70/bbl. C учетом приближения рождественских каникул на западных площадках распродажи на рынке, скорее всего, приостановятся. Не исключаем умеренный коррекционный рост до конца года", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".