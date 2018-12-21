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21 декабря 2018 года 10:50
Доллар продолжает слабеть в паре с евро - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает слабеть в паре с евро, отыгрывая итоги заседания ФРС. За прошедшую неделю доллар ослаб более чем на 1%. Рынки реагируют на ожидания более медленного повышения ставки ФРС. При этом большинство фондовых площадок находятся в минусе. Продолжается падение индекса S&P500, на развивающихся рынках также не наблюдаются заметные поводы для оптимизма. Причина в том, что рынки смотрят на перспективы мировой экономики хуже, чем ФРС. ФРС по-прежнему видит возможность для еще 2 повышений ставки в следующем году, в то время как рынки видят более высокие риски замедления мировой экономики. На этом фоне перспектива еще двух повышений ставки выступает поводом для пессимизма на фондовом рынке. Ключевым источником пессимизма также выступает сохранение планов ФРС по продолжению сокращения своего баланса на 50 млрд. долл. в месяц. По мере приближения рождественских каникул активность на рынках ослабевает, а значимые факторы для сильных движений постепенно исчезают. Сегодняшний день и вся следующая неделя будут небогаты на важную статистическую информацию", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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21 декабря 2018 года 14:00
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
"Рынок нефти продолжает штормить. Накануне стоимость Brent второй раз на текущей неделе в рамках торговой сессии снизилась на 5%. Потери WTI по итогам четверга аналогичны (-5%). Нефтяные контракты в очередной раз обновили минимумы более чем за год, Brent ($54.6) c сентября 2017г., а WTI ($45.9) с... читать дальше
.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
.20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола"... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:21
На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка... читать дальше
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