После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2350-2365 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром. Во второй половине дня основным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США в 16:30 МСК и в 18:00 МСК состоится публикация двух больших блоков значимых статистических показателей. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и не окажут явного влияния на ход локальных торгов", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.