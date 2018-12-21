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21 декабря 2018 года 09:13
Торги пятницы на российском рынке акций вновь пройдут "в минусе" - ГК "Форекс Клуб"
"Торги пятницы на российском рынке акций, вероятно, вновь пройдут "в минусе", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Этому будет способствовать снижение американских фондовых рынков и падение котировок на биржах Азии.Российский рынок накануне продемонстрировал негативную динамику на фоне пессимистичных настроений инвесторов на мировых биржах. По итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2352,88 пункта, а индекс РТС - на 1,47%, до 1083,47 пунктов. При этом индекс Мосбиржи поддерживало серьезное ослабление рубля, который вернулся к уровням ноября. Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% на фоне опасений по поводу принятия временного бюджета США. АМериканский президент Дональд Трамп пока отказался подписывать бюджет до 8 февраля, так как документ не учитывает его требования по финансированию безопасности на границе. Бюджет должен быть подписан до конца сегодняшнего дня. Европейские биржи также существенно понизились по основным индексам на фоне сохранения опасений инвестором по поводу ухудшения прогнозов по перспективам американской экономики от ФРС США. Мировые цены на нефть при этом немного возрастают в пятницу после того, как в четверг потеряли более 4% на фоне волатильности мировых фондовых рынков. Азиатские фондовые индексы в пятницу снижаются более чем на 1%".
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21 декабря 2018 года 14:00
Практически сразу после начала ежегодной правительственной конференции по экономике и еще до публикации решения ФРС США о повышении ставки до 2,25-2,5% Народный банк Китая (ЦБ страны) объявил запуск целевого инструмента среднесрочного кредитования, отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. Это... читать дальше
.21 декабря 2018 года 11:02
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.21 декабря 2018 года 10:50
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.21 декабря 2018 года 10:14
"Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Остановить дальнейшее снижение может стабилизация на мировых рынках капитала, однако пока инвесторы продолжают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных... читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:45
Индексы США продолжили снижение, Nasdaq в шаге от "медвежьего" рынка. Азиатские рынки акций продолжают снижение в пятницу, завершают неделю в минусе. Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель. читать дальше
.21 декабря 2018 года 09:39
"Нефть марки Brent завершила торги в минусе на 3% и торгуется уже дешевле 55 долларов за баррель. Опубликованное вчера соглашение в рамках ОПЕК+ подтвердило достигнутые договоренности в Вене. Суммарно добыча будет сокращена на 1.2 млн баррелей, но, на наш взгляд, этого недостаточно для достижения... читать дальше
.20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
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