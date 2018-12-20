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20 декабря 2018 года 18:56
В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение. После ожидаемого решения американского регулятора повысить ставки, которое было сопровождено достаточно мягкой риторикой и изменением прогнозов по количеству подъемов ставок в 2019 году с 3 до 2, продажи в высокорисковых активах продолжили преобладать, что поддержало российских "медведей". Так, нефть марки Brent установила новые минимумы боле чем за год, в моменте уходя ниже 55 долларов. В Европе к вечеру основные индексы теряли до 1,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 снижались на 0,5% и 0,3% соответственно. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи отступил на 0,5%, до 2346 пунктов. Аутсайдерами торгов выступали акции Лукойла, Магнита и Мечела, падение которых превысило 2,5%. Лучше рынка торговались EN+ и Русал, которые благодаря новостям о снятии с компаний санкций взлетели на 30% и 15%. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов. Более того, был протестирован среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов прошлого года и проходящий в районе 2330 пунктов. В случае если "быкам" удастся удержать рынок выше тренда, у них появятся шансы на отыгрыш отметки 2350 пунктов и начало волны восстановления рынка", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола"... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:21
На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:02
В условиях пониженной ликвидности по случаю праздников фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров - FxPro
"ФРС повысила ключевую процентную ставку. Рынок ждал этого и, конечно, закладывал свои надежды в котировки, - считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Но несмотря на то, что большинство участников торгов были готовы именно к такому сценарию, сюрпризов избежать не удалось. Наибольшее влияние... читать дальше
.20 декабря 2018 года 10:16
Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку... читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:49
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается. читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:30
"Запасы нефти за неделю сократились на 0,5 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки "черного золота". Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
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