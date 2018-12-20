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20 декабря 2018 года 18:22
В ослабление рубля по-прежнему заложена определенная геополитическая составляющая, даже несмотря на информацию о скором снятии санкций с компании "Русал" - ИК "Велес Капитал"
К середине дня на внутреннем валютном рынке доллар демонстрировал небольшое укрепление к рублю (+0,1%), несмотря на то, что на большинстве площадок развивающихся рынков американская валюта находилась в красной зоне, а индекс доллара к корзине шести основных валют снижался почти на 0,6%, комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, в целом итоговая реакция инвесторов на результаты заседания ФРС и выступление ее руководителя постепенно свела на нет укрепление доллара на forex. Если в первые часы после итогов заседания индекс USD поднимался выше 97 пунктов, то к середине четверга индекс корректировался в район 96,5 пунктов. Однако продажи доллара на forex были практически незаметны на внутреннем валютном рынке из-за падения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти марки Brent снижалась более чем на 3% и обновляла в четверг минимум с октября 2017 года. Можно отметить, что распродажи доллара на forex формально хоть и не приводили к укреплению рубля, однако удерживали его от падения вслед за ценой на нефть. Однако во второй половине дня положение рубля заметно ухудшилось, хотя существенных изменений на внешних финансовых рынках не наблюдалось. Так, к 18:00 отечественная валюта опустилась до 67,8 руб., хотя еще днем торговалась в районе 67,3 руб. Доллар при этом на forex все также сохранял отрицательную динамику как на большинстве площадок EM, так и против корзины шести основных валют (-0,6%). Цены на нефть также оставались в минусе, хотя несколько сократили свои потери (-2,4% по марке Brent). "Весьма вероятно, что в ослабление рубля по-прежнему заложена определенная геополитическая составляющая, даже несмотря на информацию о скором снятии санкций с компании "Русал". Впрочем, в самое ближайшее время в поддержку рубля должен подключиться фактор налоговых платежей. За последнюю неделю рубль потерял в стоимости уже 2,5% в паре с долларом и более 3% в паре с евро, создавая привлекательные условия для продажи валютной выручки экспортерам и их банкам в преддверии основных платежей в понедельник-вторник, объем которых может превысить 1 трлн рублей. Также мы полагаем, что глобальная коррекция доллара в связи повышением неопределенности в отношении дальнейшей политики ФРС в 2019 году будет иметь более длительный характер и еще окажет более явную поддержку рублю в случае стабилизации нефтяных котировок", - заключает эксперт ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Татнефть
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