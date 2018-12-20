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20 декабря 2018 года 17:17
Золото дешевеет на итогах заседания ФРС США - Julius Baer
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с ожиданиями и снижение прогноза ее динамики на следующий год привело к укреплению доллара США. В итоге золото растеряло весь предыдущий рост. Тем не менее, зависимость драгоценного металла от динамики американской валюты снижается. На рынке улучшаются настроения, а спрос на золото, как на защитный актив, восстанавливается на фоне распродажи на фондовом рынке. В декабре объем контрактов, обеспеченных физическим золотом, увеличился примерно на 44 тонны и с начала года прирост достиг 58 тонн. Основной прирост обеспечили инвесторы из США и Великобритании, что говорит о некоторой нервозности в связи с Brexit". Эксперты Julius Baer по-прежнему считают, что золото находится на начальном этапе долгосрочного восстановления на фоне нормализации настроений в секторе. Второй этап должен наступить около середины следующего года, когда, по оценкам аналитиков банка, начнется снижение курса американской валюты. "Изменение ожиданий относительно политики ФРС США будет основным источником волатильности цен. Восстановление спроса на активы "тихой гавани" в Западном мире на фоне роста рисков торможения мировой экономики и ускорения инфляции в начале следующего десятилетия станет третьим этапом периода роста. Увеличение инвестиционного спроса приведет к отвязке золота от курса доллара, снижению зависимости цен на драгоценный металл от решений американского центробанка и обеспечению более устойчивой динамики", - заключает Карстен Менке.
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20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола"... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:21
На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:02
В условиях пониженной ликвидности по случаю праздников фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров - FxPro
"ФРС повысила ключевую процентную ставку. Рынок ждал этого и, конечно, закладывал свои надежды в котировки, - считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Но несмотря на то, что большинство участников торгов были готовы именно к такому сценарию, сюрпризов избежать не удалось. Наибольшее влияние... читать дальше
.20 декабря 2018 года 10:16
Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку... читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:49
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается. читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:30
"Запасы нефти за неделю сократились на 0,5 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки "черного золота". Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 17:22
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение... читать дальше
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