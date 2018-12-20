Золото дешевеет на итогах заседания ФРС США - Julius Baer

"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с ожиданиями и снижение прогноза ее динамики на следующий год привело к укреплению доллара США. В итоге золото растеряло весь предыдущий рост. Тем не менее, зависимость драгоценного металла от динамики американской валюты снижается. На рынке улучшаются настроения, а спрос на золото, как на защитный актив, восстанавливается на фоне распродажи на фондовом рынке. В декабре объем контрактов, обеспеченных физическим золотом, увеличился примерно на 44 тонны и с начала года прирост достиг 58 тонн. Основной прирост обеспечили инвесторы из США и Великобритании, что говорит о некоторой нервозности в связи с Brexit".

Эксперты Julius Baer по-прежнему считают, что золото находится на начальном этапе долгосрочного восстановления на фоне нормализации настроений в секторе. Второй этап должен наступить около середины следующего года, когда, по оценкам аналитиков банка, начнется снижение курса американской валюты.

"Изменение ожиданий относительно политики ФРС США будет основным источником волатильности цен. Восстановление спроса на активы "тихой гавани" в Западном мире на фоне роста рисков торможения мировой экономики и ускорения инфляции в начале следующего десятилетия станет третьим этапом периода роста. Увеличение инвестиционного спроса приведет к отвязке золота от курса доллара, снижению зависимости цен на драгоценный металл от решений американского центробанка и обеспечению более устойчивой динамики", - заключает Карстен Менке.