Сегодня ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2350 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи сумел отыграть существенную долю своей внутридневной просадки и приблизился к значимой отметке 2350 пунктов. Несмотря на сильное падение нефтяных котировок, он явно не выглядит слабым. Значимость еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16:30 мск) сегодня отходит на второй план. С учетом указанных факторов мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от уровня 2350 пунктов или несколько выше с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.