.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Слабая динамика рынков в конце года может смениться ростом в начале 2019 г. при отсутствии глобальной рецессии - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 декабря 2018 года 16:05
Слабая динамика рынков в конце года может смениться ростом в начале 2019 г. при отсутствии глобальной рецессии - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 19 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что российский рынок акций, как и большинство других активов, вероятно, покажет слабый результат в конце года. Тем не менее в новом году вполне вероятен мощный отскок при условии, что глобальной рецессии удастся избежать. Как следует из отчета, приток капитала в акции РФ через ETF за неделю составил $72 млн: из российских ETF отток продолжился, составив $7 млн, однако притоки в GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) достигли многомесячного максимума. "Наблюдаются ставки на опережающую динамику EM, но в основном через ETF. Институциональные инвесторы активно продавали (на каждый доллар покупок пришлось $2,5 продаж). Такого интереса за одну неделю мы не наблюдали с конца октября: инвесторы переходят из позиционирования "выше рынка" (52% в середине декабря против 75% в середине октября) на "по рынку", но, что примечательно, не на "ниже рынка". Мы считаем, что всему виной цены на нефть. Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" вырос на 0,9% по итогам недели. "Шорты" снижаются по мере падения индекса - открытые короткие позиции сократились еще на 13%", - отмечается в обзоре.
.
20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола"... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:21
На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:02
В условиях пониженной ликвидности по случаю праздников фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров - FxPro
"ФРС повысила ключевую процентную ставку. Рынок ждал этого и, конечно, закладывал свои надежды в котировки, - считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Но несмотря на то, что большинство участников торгов были готовы именно к такому сценарию, сюрпризов избежать не удалось. Наибольшее влияние... читать дальше
.20 декабря 2018 года 10:16
Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку... читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:49
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается. читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:30
"Запасы нефти за неделю сократились на 0,5 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки "черного золота". Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.