Слабая динамика рынков в конце года может смениться ростом в начале 2019 г. при отсутствии глобальной рецессии - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 19 декабря 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что российский рынок акций, как и большинство других активов, вероятно, покажет слабый результат в конце года. Тем не менее в новом году вполне вероятен мощный отскок при условии, что глобальной рецессии удастся избежать.

Как следует из отчета, приток капитала в акции РФ через ETF за неделю составил $72 млн: из российских ETF отток продолжился, составив $7 млн, однако притоки в GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) достигли многомесячного максимума.

"Наблюдаются ставки на опережающую динамику EM, но в основном через ETF. Институциональные инвесторы активно продавали (на каждый доллар покупок пришлось $2,5 продаж). Такого интереса за одну неделю мы не наблюдали с конца октября: инвесторы переходят из позиционирования "выше рынка" (52% в середине декабря против 75% в середине октября) на "по рынку", но, что примечательно, не на "ниже рынка". Мы считаем, что всему виной цены на нефть. Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" вырос на 0,9% по итогам недели. "Шорты" снижаются по мере падения индекса - открытые короткие позиции сократились еще на 13%", - отмечается в обзоре.