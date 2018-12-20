БКС возобновил анализ РусАла на ожиданиях снятия санкций США с компании

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"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR) на ожиданиях снятия санкций США с компании в течение 30 дней, говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, на данный момент акции "РусАла" являются самыми привлекательными бумагами в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Рекомендация для акций "РусАла" была дана "покупать".

"Министерство финансов США договорилось с Олегом Дерипаской об отмене санкций против En+ и UC Rusal через 30 дней, то есть 19 января. При этом Дерипаска откажется от контролирующей доли в компаниях и не сможет получать от них дивиденды. У Конгресса США есть 30 дней, чтобы заблокировать сделку", - говорится в обзоре.

Прогнозная стоимость акций "РусАла" от аналитиков "БКС Глобал Маркетс" составляет 4,6 гонконгского доллара за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет 2,45 гонконгского доллара за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", "БКС Глобал Маркетс" пока единственная компания, которая возобновила анализ "РусАла" после сообщения о том, что санкции в отношении компании могут быть отменены.

Как сообщалось ранее, инвесткомпании массово прекращали аналитическое покрытие "РусАла" в связи с введением в отношении него санкций со стороны США в апреле этого года.