БКС возобновил анализ РусАла на ожиданиях снятия санкций США с компании

"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR) на ожиданиях снятия санкций США с компании в течение 30 дней, говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, на данный момент акции "РусАла" являются самыми привлекательными бумагами в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Рекомендация для акций "РусАла" была дана "покупать".

"Министерство финансов США договорилось с Олегом Дерипаской об отмене санкций против En+ и UC Rusal через 30 дней, то есть 19 января. При этом Дерипаска откажется от контролирующей доли в компаниях и не сможет получать от них дивиденды. У Конгресса США есть 30 дней, чтобы заблокировать сделку", - говорится в обзоре.