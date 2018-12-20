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20 декабря 2018 года 14:17
Движение индекса Московской биржи по-прежнему определяет динамика на нефтяном рынке - Dukascopy Bank SA
"Вопреки ожиданиям, рост расписок RUSAL сразу на 16% на новостях о скором снятии санкций с металлургической компании поддержки российскому рынку не оказал. Индекс Московской биржи двигается вниз вслед за ценами на нефть, снизившись в первую половину торговой сессии четверга на 1,5% до 2322 пунктов. Все дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до отметки $55,5, обновив минимумы текущего года. Дополнительное давление на индекс оказывает падение акций ЛУКОЙЛа на 2,8%, которые дешевеют в преддверии закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов. В то же время курс рубля против доллара США сохраняет стабильность и продолжает торговаться у отметки 67,48 руб./долл. Европейские индексы акций также на текущий момент снижаются - в среднем на 1,5%, отыгрывая итоги заседания FOMC, на котором было принято решение поднять ставку фондирования на 25 б.п. Что касается второй половины торговой сессии на российском рынке, то мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи на уровне 2320 пунктов. При этом основное влияние на рынок продолжит оказывать динамика нефтяного рынка", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
- DCB_Dukascopy Bank_В ожидании заседания ЦБ РФ на российском рынке будет боковой тренд.doc (Размер - 115kb)
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20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
"В четверг цены на нефть продолжают снижаться, теряя 3,45% по эталонному сорту Brent. Тотальный уход от риска на биржах США не обошел стороной и цены на "черное золото". Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на BRENT... читать дальше
.20 декабря 2018 года 14:56
Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола"... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:21
На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"
"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка... читать дальше
.20 декабря 2018 года 12:02
В условиях пониженной ликвидности по случаю праздников фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров - FxPro
"ФРС повысила ключевую процентную ставку. Рынок ждал этого и, конечно, закладывал свои надежды в котировки, - считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Но несмотря на то, что большинство участников торгов были готовы именно к такому сценарию, сюрпризов избежать не удалось. Наибольшее влияние... читать дальше
.20 декабря 2018 года 10:16
Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку... читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:49
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается. читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:30
"Запасы нефти за неделю сократились на 0,5 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки "черного золота". Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
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