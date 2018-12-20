Движение индекса Московской биржи по-прежнему определяет динамика на нефтяном рынке - Dukascopy Bank SA

"Вопреки ожиданиям, рост расписок RUSAL сразу на 16% на новостях о скором снятии санкций с металлургической компании поддержки российскому рынку не оказал. Индекс Московской биржи двигается вниз вслед за ценами на нефть, снизившись в первую половину торговой сессии четверга на 1,5% до 2322 пунктов. Все дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до отметки $55,5, обновив минимумы текущего года. Дополнительное давление на индекс оказывает падение акций ЛУКОЙЛа на 2,8%, которые дешевеют в преддверии закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов. В то же время курс рубля против доллара США сохраняет стабильность и продолжает торговаться у отметки 67,48 руб./долл. Европейские индексы акций также на текущий момент снижаются - в среднем на 1,5%, отыгрывая итоги заседания FOMC, на котором было принято решение поднять ставку фондирования на 25 б.п. Что касается второй половины торговой сессии на российском рынке, то мы ожидаем консолидации индекса МосБиржи на уровне 2320 пунктов. При этом основное влияние на рынок продолжит оказывать динамика нефтяного рынка", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.