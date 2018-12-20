Праздник на улице евро продолжается - eToro

Единая валюта растет с начала недели, существенно ускорив подъем на торгах четверга. После непродолжительного отскока и утренней консолидации, быки снова рвутся в бой, комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. EUR/USD снова "проколола" отметку 1.14 и добралась до области 1.1480, где расположена 100-дневная скользящая средняя, остудившая пыл покупателей.

"Текущее ралли пары подпитывается позитивными факторами для евро и одновременно негативными драйверами для доллара, - полагает М. Мащенко. - В первом случае облегчение принесли новости из Италии, которой все-таки удалось согласовать с ЕС свой бюджет на 2019 год, тем самым избежав санкций. Для этого итальянским властям, конечно, пришлось пойти на уступки: целевой уровень дефицита бюджета снижен с первоначальных 2,4% до 2,04%, прогноз роста ВВП понижен с 1,5% до 1%, а реформы будут реализовываться в урезанном виде. Учитывая, что еще недавно инвесторы закладывали в цену обострение конфликта между Римоми Брюсселем, такой поворот событий стал настоящей победой для евро".

Что касается долларового фактора, то его влияние, по мнению эксперта eToro, налицо. Американская валюта падает по всему спектру рынка несмотря на то, что риторика ФРС оказалась куда менее голубиной, чем опасалось большинство участников рынка. Во-первых, позиции USD повсеместно ослабляет его агрессивное снижение в паре с иеной. Во-вторых, прогноз по повышению ставок на 2019 год все же был понижен (с трех до двух). В-третьих, долларовые быки, возможно, сочли, что регулятор просто делает хорошую мину при плохой игре и пока не хочет признавать, что ему все же придется нажать педаль тормоза в следующем году.

"В любом случае сочетание двух этих факторов придает сил единой валюте, но до конца недели паре EUR/USD предстоит пройти еще одно испытание завтрашними данными из США. К публикации заявлены данные по ВВП и показатели расходов на личное потребление. Если цифры выйдут выше прогнозов, подешевевший "американец" может привлечь спрос, что предотвратить пробой уровня 1.15 до конца этой недели", - резюмирует аналитик eToro.