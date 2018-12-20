Рубль неохотно отступает - FxPro

Российская валюта теряет пятую торговую сессию подряд. Наибольшие потери отмечаются к евро, который прибавил 3% к минимумам прошлой пятницы и пересек отметку в 77 рублей, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB прибавляет осторожней. За это же время прирост составляет 1,9%, вызвав укрепление доллара до 67,46. Рубль теряет вслед за нефтью, которая провалилась в область 14-месячных минимумов, тестируя на прочность уровни вблизи $55 за баррель Brent и $46 по WTI.

"Впрочем, если посмотреть на драйверы для российской валюты, то стоит удивляться ее стойкости. Нефть за неделю потеряла 10%, американский рынок - 6%, китайский - 5%. Это кардинальное отличие от импульса на ослабление рубля, который был в августе-сентябре по двум важным причинам. Во-первых, прямо сейчас новый этап санкций со стороны США не на повестке дня, а рубль в 2018-м как раз на этих новостях дважды терял по 10% (правда, впоследствии отыгрывал более половины). Во-вторых, валюты других крупных развивающихся стран и вовсе прибавляют к доллару последние дни, вслед за его слабостью на глобальном рынке. Среди важных технических уровней стоит обратить внимание на динамику рубля к евро вблизи текущих отметок (выше 77), где EUR/RUB разворачивается с октября. Очередной разворот сможет положить начало новой волне покупок, быстро вернув пару к 75", - заключает аналитик FxPro Александр Купцикевич.