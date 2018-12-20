Локально у рубля практически отсутствуют ощутимые факторы поддержки - "Нордеа Банк"

"Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах в ходе утренних торгов на умеренно-негативном внешнем фоне. Валюты развивающихся рынков сегодня демонстрируют коррекционный рост после продаж накануне, вызванных укреплением доллара США на Forex по итогам заседания ФРС. Аппетит к риску на глобальных площадках остается ограниченным, поскольку решение и комментарии американского регулятора оказались менее мягкими, чем ожидали рыночные игроки. Кроме того, стоит отметить, что по итогам ежегодной экономической конференции в КНР рынок не получил дополнительных сигналов, свидетельствующих о расширении стимулов и указывающих на сближение позиций КНР и США по вопросам торговли. Не добавляет оптимизма рублю и российским активам сохраняющаяся негативная динамика на нефтяном рынке. В итоге у рубля локально практически отсутствуют ощутимые факторы поддержки. Тем не менее, продажи валюты под предстоящие налоговые платежи экспортерами позволят ограничить ослабление российской валюты. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 67-67.7", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".