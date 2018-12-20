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20 декабря 2018 года 12:56
Нефть и американские индексы не дают расти российским акциям - БКС
"За первые 3 дня текущей недели индекс МосБиржи потерял около 1,3%. В четверг торги начались ниже уровня закрытия среды, в настоящий момент продолжаем снижаться. При этом до открытия поступило два важных положительных сигнала. Во-первых, это решение Управления по контролю над иностранными активами Минфина США в течение 30 дней снять санкции с En+ Group, РУСАЛ и ЕвроСибЭнерго. Это не только позитив для конкретной компании, но и для всей истории с корпоративными санкциями. Данная практика показывает, что конечной целью ограничений выступают конкретные лица. При их выводе за контур бизнеса американские власти готовы делать послабления. Так что это хорошая новость и для российских акций, и для рубля. Во-вторых, это итоги заседания ФРС США. И хотя последнее повышение было ожидаемо и уже заложено в котировки, ФРС готов двигаться в сторону смягчения монетарной политики от раннее намеченных целей на ближайшее будущее. Так, на следующий год планируется два повышения вместо трех, а в 2020 только одно. Тем не менее, итоги заседания не подбодрили американские рынки. Повышенная волатильность и угроза замедления ведущих в мире экономик не дают "быкам" взять инициативу в свои руки. Видимо, глобальные инвесторы ожидают более решительных мер. На вчерашних торгах S&P500 потерял 1,5% и обновил годовые минимумы, а падение от сентябрьского максимума составляет уже порядка 15%. Не дает "отдышаться" и бочка с нефтью. Этим рынком на фоне неопределённости с ростом мировой экономики и спроса на сырье продолжают владеть "медвежьи" настроения. Срабатывает и техника - после закрепления ниже отметки в $60 произошло резкое движение вниз. Сейчас Brent торгуется на многомесячных минимумах в районе $56,3. Неделю, вероятно, так и завершим на умеренно негативной ноте. Были все шансы показать поступательную динамику, но внешняя тревога буквально захлестнула российский рынок акций. Там, где мы ожидали поддержку, пришло, наоборот, давление. Важным сопротивлением для индекса МосБиржи сейчас выступает отметка в 2320 на уровне 200-дневной скользящей средней. В пятницу закроемся вблизи текущих уровней, и в последнюю предновогоднюю неделю будем надеяться на положительные новости из-за океана для спокойной подготовки к праздникам", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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20 декабря 2018 года 17:17
"Рынок золота ждал позитивный сюрприз от заседания американского ФРС: в течение среды цены поднимались почти до 1 260 долл. США за унцию, максимальной отметки с прошлого лета, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Однако повышение ставки в соответствии с... читать дальше
.20 декабря 2018 года 16:39
"Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды. Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы... читать дальше
.20 декабря 2018 года 15:39
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.20 декабря 2018 года 14:56
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.20 декабря 2018 года 12:21
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.20 декабря 2018 года 12:02
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.20 декабря 2018 года 10:16
Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку... читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:49
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг резко снижается. читать дальше
.20 декабря 2018 года 09:30
"Запасы нефти за неделю сократились на 0,5 млн баррелей, что несколько хуже ожиданий, но в моменте это положительно влияло на котировки "черного золота". Тем не менее, закрытие оказалось довольно слабым, а сигналов о пересмотре добычи в США или активном сокращении в рамках ОПЕК+ нет, поэтому... читать дальше
.19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
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