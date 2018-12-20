На нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl - "Нордеа Банк"

"В ходе утренних торгов фьючерсы на нефть демонстрируют снижение, вернувшись к негативной динамике последних дней. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $56.3/bbl, а цены на WTI снижаются до $47.1/bbl. Негативный тренд котировок отражает опасения игроков относительно разбалансировки рынка из-за избыточного предложения и повышенных запасов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сделка ОПЕК+ пока не внесла достаточной уверенности на рынок. Мы отмечали ранее, что не ждём существенного роста нефтяных цен в результате этого соглашения стран-производителей. Кроме того, давление на котировки оказывает продолжающийся рост запасов нефти в США, а также снизившиеся аппетиты к риску по итогам вчерашнего заседания ФРС. При этом стоит отметить, что словесные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК сможет достичь баланса спроса и предложения в 2019 году не добавили существенного оптимизма рынку. В результате, на нефтяном рынке по-прежнему преобладают негативные настроения, ориентирами по Brent выступят отметки $55-$58/bbl", - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка".