В условиях пониженной ликвидности по случаю праздников фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров - FxPro

"ФРС повысила ключевую процентную ставку. Рынок ждал этого и, конечно, закладывал свои надежды в котировки, - считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Но несмотря на то, что большинство участников торгов были готовы именно к такому сценарию, сюрпризов избежать не удалось. Наибольшее влияние на динамику EUR/USD, да и всего зависимого рынка в целом оказали комментарии Пауэлла и прогнозы в отношении последующих шагов монетарной политики. Настрой FOMC оказался не столь мягким, как предполагали инвесторы, но в целом совпал с ожиданиями аналитиков, первоначально отправив доллар в рост и вызвав распродажу на фондовых рынках".

Члены ФРС сохранили оптимистичный настрой в отношении экономики США, минимально снизив прогнозы экономики и инфляции на 2019. При этом, также было снижено число прогнозируемых повышений в будущем году: с трех до двух. На долговых рынках ожидания в корне не оправдались. Там они балансировали между "сохранением уровня ставки" и "одним повышением за год", а потому реальность мгновенно запустила переоценку во взглядах - и котировках. В результате, ключевые фондовые индексы США продолжили сдавать позиции, потеряв по итогам среды примерно 1,5%. Фьючерсы на S&P500 продолжают падать с утра, в какой-то момент теряя дополнительный 1%, касаясь минимальных значений сентября 2017.

"В течение года S&P500 уже потерял 16% от пиковых уровней, ускорившись в декабре и усилив опасения наступления медвежьего рынка: этому, как мы знаем, обычно сопутствует спад экономики, - указывает Александр Купцикевич. - Не менее тревожный сигнал подают и китайские индексы. В свете распродажи на американских рынках, индекс A50 пробил уровень поддержки, который стойко сдерживал его спад аж с июля. Стоит опасаться, что в условиях пониженной ликвидности по случаю праздников, фондовые площадки может захлестнуть волна срабатываний стоп-ордеров. Это выльется в повышенную волатильность рынка и повлечет за собой негативные последствия для экономики, резко ухудшив деловые настроения и потребительские ожидания".

Индекс доллара вчера достигал максимумов с мая 2017, касаясь отметки 97,7, но сегодня с утра довольно быстро отступал, растеряв почти весь прирост среды. Наибольшее падение зарегистрировано по отношению к японской иене, на фоне бегства в защитные активы. Однако бросается в глаза и повышенный спрос на евро.

"Сегодня с утра как доллар, так и рынки доходности долгосрочных гособлигаций США показывают снижение, которое, к слову, редко бывает устойчивым. Сохранение этой тенденции способно поддержать спрос на акции после первоначального провала", - заключает аналитик FxPro Александр Купцикевич.