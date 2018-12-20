Нестабильный внешний фон едва ли позволит USD/RUB закрепиться ниже отметки 67 - Росбанк

"До конца года мы ожидаем, что российский рубль получит поддержку от продажи валюты экспортерами в период налоговых выплат, а также перед выплатой годовых бонусов. Однако нестабильный внешний фон едва ли позволит USD/RUB закрепиться ниже отметки 67", - указывают аналитики Росбанка.