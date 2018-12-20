После достаточно слабых аукционов Минфина сегодня ждем консолидации котировок ОФЗ на достигнутых уровнях - Промсвязьбанк

Кривая ОФЗ по итогам вчерашних торгов после роста накануне практически не изменилась – доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26212 осталась на уровне 8,78% годовых, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом внешний фон вчера преимущественно оставался негативным, что не позволило Минфину разместить весь заявленный объем бумаг – министерство было не готово давать существенные премии к рынку.

"Минфин США вчера заявил о готовности снять санкции с Русала - сегодня ждем ограниченную реакцию на котировки выпуска РУСАЛ Братск, БО-01 (-/-/-) ввиду ограниченной ликвидности и короткого срока бумаги (оферта в апреле 2019). АКРА понизило кредитный рейтинг Мордовии (-/-/В) сразу на 4 ступени - до уровня B (RU) со статусом «Рейтинг на пересмотре – негативный» в связи с неспособностью республики исполнять обязательства перед кредиторами, - прогнозирует эксперт банка. - В обращении у республики 2 выпуска рублевых облигаций с погашением в 2020 и 2021 гг. – котировки отреагировали снижением на 1,5-2 фигуры по цене. Ждем, что давление на выпуски сохранится на фоне продаж со стороны УК и пенсионных фондов ввиду регуляторных требований после снижения рейтинга эмитента. После достаточно слабых аукционов Минфина сегодня ждем консолидации котировок ОФЗ на достигнутых уровнях. Вместе с тем в среднесрочной перспективе ждем движения доходностей 10- летних госбумаг к 9%-9,2% годовых".