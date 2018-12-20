До конца текущего года сегмент ОФЗ может демонстрировать стабильность под влиянием технических факторов - Росбанк

"Российские гособлигации вчера сдавали позиции на протяжении большей части торговой сессии, следуя за динамикой курса рубля. По итогам дня значительных ценовых потерь удалось избежать (прирост доходности в пределах 1-3 бп), однако ухудшения настроений хватило для очередной неудачи на первичных аукционах ОФЗ. Минфин не стал переплачивать и ограничился размещением облигаций в минимальном объеме 3,4 млрд руб. из заявленных на аукционы 25,1 млрд руб. До конца текущего года сегмент ОФЗ может демонстрировать стабильность под влиянием технических факторов (падающая активность иностранных инвесторов и спрос со стороны локальных банков для поддержания пруденциальных нормативов). При этом уже в начале следующего года нервозность обещает возрасти, учитывая перспективы дальнейшего разгона инфляции (вслед за повышением ставки НДС), роста волатильности на валютном рынке (как следствие возобновления операций ЦБ) и, возможно, санкционных заголовков после того, как 3-го января новый Конгресс приступит к работе. Как следствие, оставлять крупные "длинные" позиции в российском долге "через конец года" стоит лишь тем инвесторам, которым комфортно с риском краткосрочных ценовых пертурбаций", - комментируют ситуацию в Росбанке.