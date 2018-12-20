Пара доллар/рубль со второй половины сентября остается в диапазоне 65-68 руб/долл., который пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

Из всего объема вчерашних событий ключевым для дальнейших перспектив рубля мы считаем именно итоги заседания американского регулятора, полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. На взгляд эксперта, ключевая интрига в преддверии заседания ФРС состояла именно в изменении «точечной диаграммы» и комментариях Федрезерва (повышение ставки на 25 б.п. было ожидаемым). Согласно обновленным прогнозам FOMC, большая часть представителей регулятора теперь ожидает двух повышений процентной ставки вместо трех, однако заявления в итогов стейтменте о том, что регулятор будет глобальный экономический рост и финансовые условия, принимая в дальнейшем решение по ставке, говорят о том, что при сохранении негативных настроений на глобальных рынках ФРС готов держать продолжительную паузу.

"На наш взгляд, вчерашние итоги заседания ФРС подтверждают идею смягчения риторики, и достижение нижней границы диапазона нейтральной ставки делает регулятор более свободным в принятии дальнейших решений, - указывает аналитик банка. - Рассчитывать на что-то большее от ФРС вчера, вероятно, было проблематично – отсутствие повышения ставки либо кардинальный пересмотр прогнозов FOMC могли рассматриваться как нарушение принципа коммуникации с рынком. Смягчение позиции ФРС – умеренный позитив для валют развивающихся стран, однако, безусловно, на фоне общего слабого риск-аппетита на глобальных рынках валютам emerging markets сложно демонстрировать ощутимое восстановление. Со второй половины сентября пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб/долл., который пока сохраняет актуальность. Слабый спрос на рисковые активы на глобальных рынках сдвигает пару к верхней границе диапазона".