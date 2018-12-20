ОФЗ по-прежнему хороши для сохранения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В ОФЗ разница доходностей и "длинных" бумаг сокращается. Да, к началу нынешнего года "длинный конец" давал и вовсе меньше "короткого", но за ту диспропорцию рынок с апреля по сентябрь расплатился с лихвой. Индекс гособлигаций "Московской биржи" упал тогда на внушительные 15%. После чего "длинные" бумаги вновь закономерно доходнее "коротких". Сейчас мы видим, что разница сокращается. Так что облигации с отдаленными сроками погашения не так интересны к покупкам. Другое дело, что в целом, 8-ю ставку безналоговой доходности при условно нулевом риске сейчас не предложит ни один банк. ОФЗ по-прежнему хороши для сохранения капитала. Множество копий сломано на тему рискованности вложений в долги субъектов федерации. Дескать, RAEX и АКРА только и заняты понижением рейтингов регионов, и как бы не закончилось это дефолтами на местном уровне. Наша точка зрения оптимистична. Совокупный облигационный долг субъектов федерации составляет менее 200 млрд.р. Тогда как ОФЗ - это более 10 трлн руб. (плюс около 50 млрд долл. внешнего госдолга). Региональный долг - крохотный сегмент всего рынка госдолга. Так что допустить дефолт по Хакасии или Мордовии - за гранью добра и зла. Ответчик - федеральный Минфин. А в случае неплатежа по облигациям региона, да хоть всех регионов сразу, под пресс попадут сами ОФЗ. Так что с помощью прямых субвенций Минфина ни одному из субъектов государство сейчас не даст возможности не расплатиться по долгам", - отмечает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.