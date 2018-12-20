Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Вчера цены на нефть пытались восстановиться на фоне данных о сильном сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США. Однако к концу торговой сессии котировки растеряли весь рост на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке.

Фундаментальные факторы игнорируются, поскольку инвесторы продолжают сокращать позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах. Котировки Brent останутся под давлением, поддержкой выступает уровень 56 долл./барр.", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Владимир Лящук.